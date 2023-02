Üliõpilased täiendasid Vikipeedias Eesti arhitektuuri ajalugu

Võistlustöö teemad loositi võistkondadele vahetult enne võistluse algust. Seejärel tuli üliõpilastel ettenähtud aja raames mõelda välja artikli ülesehitus, koguda materjali, kirjutada valmis tekst ja vormistada seda vastavalt Vikipeedia nõuetele, teatas TÜ pressiesindaja kolmapäeval. Taoline õpilasvõistlus toimus Eestis juba neljandat korda, kuid see aasta oli esimene, kus korraldati üliõpilastele eraldi võistlus. Eelnevate võistluste teemadeks on olnud kohalikud omavalitsused, linnad ja linnud.

Žürii esimehe Ivo Kruusamägi sõnul on Vikipeedias hädavajalik katta Eestiga seotud teemasid ning ta soovib tänada kõiki võistkondi, kes aitasid oma panusega eestikeelset Vikipeediat paremaks muuta. Uue kuue said järgmised artiklid: Eesti Rahvusraamatukogu hoone, Narva-Jõesuu sanatoorium, Kuldne kodu, Iuridicum, Haapsalu kuursaal ja Kadrioru administratiivhoone.

Narva-Jõesuu sanatooriumist kirjutanud Tõravere Raadio võistkonna, kuhu kuulusid TÜ-s ajalugu õppivad tudengid Mihkel Braun, Hipp Saar ja Hanna-Riin Karu, sõnul oli artikli koostamise juures kõige raskem tööjaotuse korraldamine. «Üllatusena tuli see, kui vähe on kirjas hoonete ja asutuste hetkeolukorra kohta,» selgitasid nad. Kergem oli leida vanu dokumente ja mälestusi, kuid ajamahukamaks tööks jäi just viimasel aastakümnel toimunu kohta info otsimine. «Peale võistlust tekkis suur kirjutamistuhin, et kõik meie artiklist edasi viivad veel punased lingid ka endale selgitava artikli saaks,» lisas Hipp Saar.