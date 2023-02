Jaak Valge, Silver Kuusik: Miks on seekordsed riigikogu valimised nii kirglikud?

Rahvuskonservatiivid on saanud hulga valesüüdistuste osaliseks. Värskeim neist on eriti alatu: laimu levitamine, nagu oleks EKRE teinud koostööd Kremliga. Tegemist on võitlusega nende inimeste häälte pärast, kes poliitikas eriti ei orienteeru ning võivad end lasta massiivsest laimupropagandast ära petta. Aga vastasseisu kirglikkust ilmestavad ka siinsamas targas Tartus toimunud juhtumid: EKRE plakatite lõhkumine ja EKRE reklaame kandnud autode rehvide tühjaks laskmine. Lõppkokkuvõttes kahjustab see muidugi Eesti poliitilist kultuuri tervikuna.