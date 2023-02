KIRI ⟩ Arusaamatused energeetikas ajavad majanduse upakile

Soovitus oli, et kui universaalteenuse hind ei meeldi, teha müüjale ettepanek viia tarbija tagasi börsihinnaga elektrilepingule. Selgusetuks jääb siiski, miks börsipaketile tagasiviimist siis nüüd müüja ise automaatselt ei tee, kuigi ta näeb, et universaalteenuse hind on kõrgem.