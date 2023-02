Raamatu leheküljel 152 on Peeter Olesk fotol, mille alla on kirjutatud «Sügisel 1991 kirjandusteaduses ja poliitikas – kirjandusmuuseumi direktorina ja ühtlasi KGB varade ülevõtmise komisjoni juhina».

Täna on üks parimaid päevi tartlase Peeter Oleski raamatu tutvustamiseks. On ju 22. veebruar rahvakalendris peetripäev ja käega on katsuda iseseisvuspäev.