Jäädavalt on lahkunud noor kunstnik Eva Elise Oll

Meie hulgast on jäädavalt lahkunud kunstnik Eva Elise Oll (34). Sügisel 2019 on ta enda kohta kirjutanud, et ta viljeleb figuralismi ehk inimese väljenduslikul viisil kujutamist. «Olen kunstiga tegelenud kogu elu, kuid kunstnikuks hakkasin end nimetama 19-aastaselt, mil alustasin õpinguid kõrgemas kunstikoolis Pallas,» lisas ta.