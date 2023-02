Selgunud on Tartu ülikooli aastaauhindade saajad ja aasta õppejõud

«Ülikool tunnustab juba teist aastat tegusid, mis muudavad elusid ja ulatuvad ka Eestist väljapoole. Selle aasta auhinnasaajad paistavad eriliselt silma sellega, et toetavad ühiskonna nõrgemaid liikmeid ja näitavad, et ülikooliperel on suur mõju Eesti elu paremaks muutmisel,» selgitas Tartu ülikooli akadeemiline sekretär Tõnis Karki.