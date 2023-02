Tartus ei saa alates märtsist Bolti tõukerattaid kitsastele kõnniteedele jätta

Alates märtsist ei saa enam Bolti tõukerattaid parkida kõnniteedele, mis on kitsamad kui 1,5 meetrit. Piirang sisestatakse Bolti rakendusse, mis tähendab, et süsteem ei luba kasutajatel oma sõitu kitsastel kõnniteedel lõpetada.

Laiematele kõnniteedele parkimise õigus jääb Bolti tõukeratastega sõitjaile alles, kuid linn palub kõikidel kasutajatel neid sõidukeid parkida nii, et see ei segaks teisi liiklejaid.

Bolti tõukerataste suuna Eesti juht Aleksandr Lilišentsev ütles, et neil on hea meel koos Tartu linnaga tõukerataste parkimiskultuuri edendada. «Oleme kaardistanud Tartus kõik kõnniteed, mille laius on kitsam kui 1,5 meetrit ja piiranud neil aladel meie tõukerataste parkimise. Lisaks toome kevade jooksul uutele linna parkimisaladele tõukerataste parkimiseks mõeldud laadimisjaamad. Tõukerataste ja elektriliste jalgrataste laadimislahendus on meie tööstusharu esimene omataoline laadimisjaam, kus kasutaja peab lihtsalt sõiduki pistikupessa lükkama ning sellega lõppeb automaatselt sõit ja algab laadimine. Nende kahe muudatuse tulemusel muutub Tartus kergliikurite parkimiskultuur loodetavasti oluliselt paremaks,» rääkis Lilišentsev.