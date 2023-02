Jõeäärseid puid kaitsevad laudadest kastid

Tartu haljatuse peaspetsialisti Inga Kiudorfi sõnul on puude katmine tavaline ning kastid on puude ümber ehitatud selleks, et neid ehituse ajal vigastuste eest kaitsta. Tööde raames puid maha võtta plaanis ei ole, ette on nähtud hoopis kolme uue puu istutamine.

Tavapärasem viis puude kaitsmiseks ehituse eest on laudade paigaldamine tüve ümber, kuid kõnealusel juhul otsustati suurema kasti kasuks. «Tahtsime välistada, et ehitaja neile kogemata tööde käigus viga teeks,» ütles teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski. Järgmised kaks kuud on kavandatud ettevalmistustöödeks, millest suurim on praeguse kõnnitee lammutamine. «Praegu alustame lammutustöid, näiteks hakkame Kaarsilla juures kaevikut tegema,» selgitas Lužetski. Kaeviku rajamine on vajalik, et saaks luua promenaadile trepistiku.