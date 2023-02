Ma ei oska öelda, kas oligi väga väitlust. See kutse poliitikasse polnud esimene, on kutsutud kohalikel valimistel kandideerima, aga tundsin, et ei ole valmis. Esiteks, üks lastest oli väga väike, teiseks oli põhimõte, et enne võiks olla kool lõpetatud. Nüüd on klotsid omas kohas, magister sai tehtud ja lapsed ka pole nii väikesed.