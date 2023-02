Kajar Lember: Tegelikult ju Ukraina toetamisel valikut pole

Paljud arvasid aastaid, et ei kunagi enam! Paraku on see sõda Euroopas toonud ka selle sõnumi taas kõrgete poliitikute huulile, kuid ikka ja jälle tekib küsimus, kas me mõtleme neid sõnu ikka tõsiselt.

«Minu arvates on Putin kurjategija, kes peab istuma vangis. Või kui ta on hulluks läinud, siis hullumajas.» Nii arvas üks Eestis elav kirjanik kohe peale sõjauudiste jõudmist meie teadvusse. Olen temaga väga nõus. Kui see, mis praegu Ukrainas toimub, pole sõjakuritegu ja genotsiid, siis küsiks: mis asi see on?