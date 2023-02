Enriko Talvistu: Ülikooli peahoone esine tuba

Nad otsustasid keelata autoliikluse ülikooli peahoone ees tänaval. Just nimelt mitmuse anonüümsemas vormis, sest kabinettide allatõmmatud ruloode (loe: ruumiloome) vaikuses näib see otsus olevat sündinud. Pole tänini kohanud ühtegi liiklusanalüüsi selle kohta, mida selline otsus võib kaasa tuua. Pole teada, kui palju tarbetuid, aga samas vajalikke ümbersõite kaasneb sellega Lossi, Jakobi, Munga ja Lutsu tänaval. Ainuüksi Antoniuse hotelli protest teenindava liikluse läbilaskmiseks ja sellega nõustumine näitas, et vähemalt mingi osa eeltööst oli tegemata.