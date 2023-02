Aul ilmub avalikkuse ette teadusuudistes

Esimeses uudises on juttu auli toidusedeli muutumisest seoses ümarmudila arvukuse kasvuga Leedu rannikul. Samuti selgub, et talvisel ajal võib auli toidusedelist kala moodustada vägagi suure osa.

Kuidas täpsemalt on auli toitumine muutunud, on kirjutatud artiklis «Aul võib mõnel talvekuul saada suure osa energiast kaladest». Samal teemal on juttu Vikerraadio saates «Ökoskoop», mis on eetris esmaspäeviti kell 10.05.