Kõrgem kunstikool Pallas läbis institutsionaalse akrediteerimise

«Väärtustame kõrgelt seda, et rahvusvaheline komisjoni tõi välja meie õppejõudude pühendumuse, individuaalse ja kollegiaalse lähenemise üliõpilastele. Samuti tunnustati meie aktiivset üliõpilasesindust, kellest on kujunenud kõrgkooli arengus kaasarääkija ja väga hea partner juhtkonnale,»lisas Viirpalu. «Kahju on sellest, et eksperdid, kes lähtusid oma kõrgkooli ja riigi parimatest parktikatest, kajastasid kõige vähem loometööd, mis on meie kõrgkooli põhifookus. Eesseisva arendustegevuse raames on Pallase ülesanne oma tugevusi võimendades koostöiselt väljakutsetele vastu astuda.»