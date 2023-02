Keset Tartu maratoni prantsatas suusarajale suur mänd, üks osaleja pääses napilt

Eile suusarajal käinud Andrus Kompus rääkis, et umbes viis kilomeetrit enne maratoni lõppu kuulis ta ootamatult raginat. «Vaatan vasakule ja näen, et suur mänd hakkab langema. Pidama enam ei saa, ainus variant hoogu juurde, lahtine lumi, paraku suusk takerdub ning lendan kõhuli maha. Ainus mõte veel oli, et nüüd kukub puu selga ja midagi pole võimalik enam teha,» meenutas ta.