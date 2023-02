Sõnaosavaid õpilasi ootab ees Carl Robert Jakobsoni kõnevõistlus Tormas

Ta on muu hulgas Torma puhkpilliorkestrite festivali TOPOF algataja ja on olnud seotud ka Carl Robert Jakobsoni 170. sünniaastapäeva tähistamiseks Tormas peetud Soome-Eesti rahvusvahelise künnivõistlusega. Eesti naisliit kuulutas ta 2021. aasta isadepäeval aasta isaks.

Ahto Vili andis nüüd teada, et tulekul on üldhariduskoolide XV ülevabariigiline Carl Robert Jakobsoni kõnevõistlus «Isamaa on meile püha». See toimub 14. ja 15. aprillil Torma põhikoolis ja rahvamajas.