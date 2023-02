Evi Gailit tunneb reedest rõõmu ja värvib selle oma maalidele

E-kunstisalongi sisenejat võtab vastu selgete ja rõõmsate, justkui kevadiste värvide mäng. Need on oma maalidele mänginud tartlannast kunstnik Evi Gailit, kelle kodu asub Emajõe kaldal, ja nii pole ime, et mõnelgi pildil võib näha veepinda ja suuri kaldataimi. On aga selliseidki teoseid, millel on inimesi, enamasti naisi. Tema maaliväljapanek «Reede» on veel avatud neljapäevani.