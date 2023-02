Kunstimajas avatakse neljapäeval korraga mitu näitust

Täpselt samal ajal avatakse kunstimaja väikeses saalis kunstnik Margus Kontuse ja terapeut Kadi Noole ühisnäitus «Ühendatud üksildus».

Näitusesaali on loodud ruum, kus teadvustatakse oma mineviku mustreid, mis on meid kujundanud, kuid enam ei teeni. Näitus soovib panna meid tundma, et me oleme alati enamat kui meie nägemus iseendast.

Oleme eraldatud, iseennast eraldanud ja samas vajame kõige rohkem just ühendust. Kuidas me ühendume teistega ja tunneme vabadust, kui enese seeski ei tunne me ennast ja mängime kedagi teist? Võtame rolle, mida kodus-koolis oleme õppinud, mida ühiskond ette näitab. Kuid kes me ise oleme? Kes me oleme nende raamistike sees?

Me vajame ühendust. Vajame ühendust iseenda ja üksteisega. Me januneme selle ühenduse järele. DNA loob meid ja meie loome oma DNA. Milleks taastoota valu ja eraldatust, kui saab luua ilu ja ehedust? On aeg raamidest välja astuda ning vaadata peeglisse.

Kunstnik Margus Kontuse ja terapeut Kadi Noole ühisnäitus «Ühendatud üksildus». Foto: Tartu kunstimaja

Kunstnikud lisavad: «Meil on harjumus põgeneda alkoholi, üksteise süüdistamisse, emotsionaalsesse söömisse, töösse, ületreenimisse, düsfunktsionaalsetesse suhetesse, šoppamisse, pornograafiasse jne. On aeg küsida: miks oleme loonud sellise maailma, kus on valus eksisteerida ja vaja iseenda eest põgeneda ning üksteisega sõdida? Meil on vaja märgata, mis raamistikes oleme üles kasvanud ja mis neist on tegelikult võlts ja mis ehe.»