Tartu rattaklubi alustab velotuuri Rwandas

Tänavusel hooajal Tartu 2024 Cycling Team nime kandev meeskond on Rwandas oma kogenumate sõitjatega. Eestlastest on viieliikmelises meeskonnas esindatud Markus Pajur, Siim Kiskonen ja Joonas Kurits. Lisaks eestlastele on meeskonnas veel Läti ja Soome U23 vanuseklassi meistrid Alekss Krasts ja Markus Knaapi.

Rwanda velotuuri tase on korralik ja kaasa sõidab ka neljakordne Tour de France'i võitja Chris Froome (Israel Premiertech). Mitu tippmeeskonda, nagu ka Rein Taaramäe endine tööandja Team Totalenergies, kasutab kõrguses peetavat mägiste etappidega velotuuri vormi lihvimiseks enne Euroopa võistluskarusselli naasmist. Ka Tartu 2024 Cycling Team loodab just Rwandast saada vajaliku treenituse. Selleks mindi kohale nädal enne velotuuri, et oleks aega kohapealsete oludega harjuda ja soojas vajalikke treeningukilomeetreid koguda.