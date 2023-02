PILDID ⟩ Noortepidu paneb sünnikuupäevade abil noorukid omavahel suhtlema

Alexela loomelaval aadressil Narva mnt 2 toimuvat Tartu noortepidu 2023 korraldab Tartu noorsootöö Keskus koos Tartu 2024 Extended noortega. Tasuta pidu rikastavad mitmekülgsed tegevused, võimalik on osaleda mängudes ja väljakutsetes, näiteks mõtlesid korraldajad välja mängu, et kui piduline leiab ürituselt üles kellegi, kellega sünnikuupäevad kattuvad, saavad peolised selle eest auhinna. Seda selleks, et panna noori tutvuma ja suhtlema, juhuks kui ei oska juttu kuidagi alustada.

Atlantise majas pidu korraldavad noored Eliise, Kerttu, Klaudia ja Marie toonitasid, et taoline pidu on vajalik, kuna see annab alaealistele noortele võimaluse turvaliselt pidutseda, tutvuda eakaaslastega ja veeta ühiselt meeldivalt aega. Lisaks annab selline pidu noortele omamoodi ühtsustunde.

Näha oli, et noored sellise peo järgi olid janunenud, sest mõni minut pärast kella 18 oli peopaiga sissepääs ummistunud. Ka tantsuplatsi täitumine ei võtnud kuigi kaua, sest esimesena plaate keerutama tulnud noor DJ sai rahval jala keerlema juba esimese palaga.

Noored korraldajad tõdesid, et see on neile suurepärane võimalus organiseerida just selline pidu, millest nemad on puudust tundnud – korraldada enda unistuste pidu! Lisaks tõid noored välja, et nad saavad ka hea meeskonnatöökogemuse, mis on neile noorte kultuurikorraldajatena tulevikus väga suureks kasuks. Noortepeo korraldamist toetab Tartu linn ja see on andnud korraldajatele võimaluse suuremalt unistada kui muidu võimalik.

Õhtu nael on muusik säm, kellele lisaks loovad meeleolu DJ Lisett Liiv ja Noorte DJ kooli õpilased. Õhtut juhib Karl Robert Saaremäe. Esimesele 250 osalejale jagati uksel AS Balbiino poolt tasuta jäätis, snäkke jagab Balsnack International Holding AS ja kõikide peol osalejate vahel loositakse välja põgenemistoa Escape Tartu 50-eurone kinkekaart.

Tulenevalt peo teemast, mis on glitter (sädelus) ja neoon, loositakse välja ka kõige efektsemate külaliste eriauhinnad, mille on välja pannud räppar Säm isiklikult ja teater Must Kast.