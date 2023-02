Maraton toob suusarajale rahvusvahelise seltskonna

Ent kui möödunud aastal osales maratonil 58 rootslast, siis tänavu vaid 8. Ka Norra inimeste huvi on sel aastal leige – mullu 34 suusatajat, tänavu vaid 7. Tartu maratoni korraldaja Indrek Kelk selgitas, et tõenäoliselt on need suusatajad lihtsalt teisel üritusel. «Täna ja homme toimub Ski Classics sarja võistlus Rootsis, sel põhjusel ongi osalejaid vähem,» ütles Kelk laupäeval.