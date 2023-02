Organist Aare-Paul Lattik tuleb tartlaste ette prantslaste muusikaga

Soolokontserdiks ettevalmistamine võib Aare-Paul Lattiku sõnul võtta aega kuni pool aastat. «Kui on mingi tehniliselt keeruline lugu, võib loo otsast õppimine võtta kolm kuni kuus kuud. Kui on tegemist juba rohkem mängitud lugudega, siis paar päeva kuni nädal,» lisas ta.

Peaaegu kõik oma kontserdikavad koostab organist mõttega tuua kuulajateni uut ja huvitavat muusikat. «Alati võib minna mööda sissetallatud rada ja mängida miljon korda samu asju, aga see pole minu teema,» ütles Aare-Paul Lattik. «Aegade jooksul on kirjutatud palju põnevat muusikat, millest keegi teadlik pole või mida eriti palju ei esitata. Palju sellest on trükis avaldamata, palju on alles kuskilt arhiivist välja ilmunud.»