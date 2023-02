Komisjonis said nime ähvardav begoonia ja lõhnav piksepõõsas

Toomas Kuke lemmikud nime poolest on lisaks sellele lõhnav piksepõõsas (Clutia pulchella, ka perekonnanimi on uus), salavalge siidakaatsia (Albizia harveyi, perekond on ammu nimetatud), kännas-köitlehik (Cheniella corymbosa, ka perekond sai nime), nukits-tähkakaatsia (Senegalia nigrescens), kuldne ninaviljak (Heteropterys chrysophylla) või mehhiko pelukäpp (Mormodes badia), samuti hulk puusabade (Dendrochilum) ja tillandsiate (Tillandsia) liike.