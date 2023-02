Laupäevasel pärastlõunal esilinastub Sõbra tänava kirikus õigeusu muusikaga film

Laupäevane pärastlõuna on osa sündmuste sarjast, mis juhib tähelepanu Karlovas asuva arhitektuuripärli, Tartu Pühade Aleksandrite kiriku säilitamise vajadusele. Hoone on aga avariilises seisukorras ja vajadus restaureerimistöödega alustada on suur.

Koguduse liikme Leelo Isidora Viita sõnul vajab hoone, mis andis tartlastele varju teises maailmasõjas pommitamise ajal, püsimajäämiseks kogukonna toetust. «Eesmärk on kiriku katus teha korda viisil, et see peab vastu vähemalt järgmised 150 aastat,» lisas Viita. «Suuremahulise taastamistöö tarbeks on alustatud annetuste kogumist.»