Keskkonnaagentuur ja transpordiamet hoiatavad maratoonareid ning suusapeost möödujaid

Transpordiamet teatas, et seoses 49. Tartu maratoni toimumisega on suusatajate ja nende saatjate liikumisest tingitult liiklus häiritud Otepää-Kääriku-Puka-Palupera-Elva regioonis 19.veebruaril kell 6.00-18.00.

Suusaraja ja maanteede ristumistel on teele lükatud lumi ning seetõttu kiirus piiratud kuni 30 km/h alates tänasest, 18. veebruarist kella 21.00 kuni 19. veebruarini orienteeruvalt kella 15.00. Samuti on suusaraja ja maanteede ristumistel kehtestatud sõidukite ajutine peatumis keeld ja liiklust korraldavad reguleerijad. Suusatajate suure hulga tõttu võivad liiklusseisakud ulatuda kuni ühe tunnini.

Keskkonnaameti andmeil liikus laupäeva öösel aktiivne madalrõhuala Lõuna-Rootsist üle Läänemere Hiiu- ja Saaremaale ning päeval jätkab teekonda üle Eesti ida – kagu suunas. Kui öösel sadas lund ja lörtsi ning ennelõuna on suurema sajuta, siis pärastlõunal sajab taas lörtsi ja vihma ning õhtul läheb sadu üle lumeks. Pühapäeva öösel jätkab madalrõhuala teekonda Eestist ida- kagu suunas. Sajab lund, kohati tuiskab.

Laupäeva öösel oli ilm pilves ning sadas lund, lörtsi, ajuti tuiskas ja puhus kagutuul 7-11, puhanguti kuni 15 m/s, mis hommikuks nõrgenes. Õhutemperatuur on täna 0..+1 °C. Päeval on pilves ilm. Sajab lörts- ja vihma, õhtul läheb sadu üle lumeks. Puhub lõunakaare tuul 3-9, ennelõunal puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 0..+1 °C, pärastlõunal langeb.