Tartlased pidid taas ukrainlaste paremust tunnistama

Eesti-Läti korvpalliliigas kohtusid meeskonnad omavahel esmakordselt möödunud aasta 29. oktoobril, kui Ukraina võistkond viskas 101 punkti ja tartlased 64. Tabeliliidri vastu mindi teadmises, et kerge see mäng ei saa olema, sest Prometei on tänavusel hooajal kaotanud vaid ühe mängu ning on Eurokarika sarjas samuti liidripositsioonil.