Kase 6 kortermaja kerkimist tähistati sarikapeoga

Kortermaja on viimane omataoline ehitis, mille valmimisega lõppeb 15 aastat kestnud erihoolekandereform. Reformi käigus on kogukondadesse tagasi kolinud üle 1700 inimese.

AS-i Hoolekandeteenused juhatuse esimehe Liina Lanno sõnul oli reformi eesmärk ehitada psüühilise erivajadusega inimestele kogukondadesse hubased kodud. «Uuringud kinnitavad, et sotsiaalne taastumine on võimalik ainult kogukonnaelus aktiivselt osaledes – õppides, töötades, vaba aega veetes,» rääkis Lanno. «Erivajadus küll jääb, kuid olulised on muud rollid elus. Nüüd, kui majad on valmis, on meie järgmiste aastate eesmärk leida elanikele võimalikult palju erinevaid aktiivseid rolle, et nad näeksid ennast väärtuslike ühiskonnaliikmetena.»