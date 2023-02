Tartu maratoni lastesõidud toimuvad hoolimata sulailmast

Hoolimata pikalt kestnud sulailmast ja soojakraadidest on Tähtvere spordipargis rada olemas ning ootab väikseid ja suuremaid suusatajaid. Tartu maratoni lasteürituste projektijuhi Oliver Kivimäe sõnul on radade kvaliteet ning sõidutingimused head. «Kuigi radasid katab kunstlumi, siis laupäevase maratoni ootuses hirmu nende sulamise pärast tundma kindlasti ei pea,» selgitas ta.

Ta lisas, et ööl vastu laupäeva on oodata lausa lumelisa, kuid isegi ilma selleta on suusatamise tingimused tagatud. Lastesõitudele on võimalik internetis registreeruda tänaseni, samuti kohapeal üks tund enne starti.