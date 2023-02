Tartu Välk 494 krooniti eelmise aasta aprillis neljandat korda järjest Coolbeti hokiliiga meistriks. Praeguse seisuga pole kindel, et sel hooajal on võimalik saada ka viies tiitel.

Coolbeti hokiliiga põhiturniir on peagi läbi saamas. Viimasel neljal aastal triumfeerinud Tartu Välgule on see hooaeg olnud keerulisem, kuid endiselt ollakse tabelis kolmandal positsioonil, kursiga poolfinaali.