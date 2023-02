Valimised ⟩ Kert Kingo: kõik on läinud ainult allamäge

Me päästame, sest tänase päeva seisuga on kogu meie Eesti nii majandus- kui elatustase, nii kaitsevõime kui eestlus, kõik on allamäge liikunud. Ja tervishoiusüsteemid ja sotsiaalsüsteemid. Kõik on ainult allamäge liikunud, mitte midagi ei ole ülesmäge. Nende otsuste tagajärjel, mis kaks viimast valitsust on teinud, on see kõik alguse saanud. Sellest tuleb päästa, et Eesti lõplikult ei häviks.