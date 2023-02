Kairi Kaldoja: Prokuratuur? Aga miks?

Viimasel ajal on avalikkuses palju kasutatud väljendeid «prokuratuuri kehv töö», «prokuratuuri ei kontrolli keegi», «prokurör ei vastuta millegi eest» ja «seadused prokuratuurile ei kehti». Seda loetelu võiks jätkata ilmselt veel, aga mõte on kõikidel neil lausetel sama. Tekib küsimus: kas ehk on praeguse prokuratuuri aeg mööda saanud? On meil üldse prokuratuuri vaja, kui n-ö kriitikute arvates nii halba tööd tehakse ja seejuures oma vigu ka ei tunnistata? Ilmselt ei ole ma kümneaastase prokurörikogemusega kõige objektiivsem vastaja, aga pikemalt mõtlemata on minu vastus «jah, on küll».