Ajakirjas tuli lugejate ette nõukogude kultuurielu

Teemanumbri aluseks on möödunud aasta 5. ja 6. mail Tallinnas ja Tartus toimunud konverentsi «Sovetiaja kirjandus- ja kultuurielu. Uued allikad, lähenemisviisid, tõlgendused» ettekanded. Nagu märgib professor Tannberg ajakirjanumbri sissejuhatuses, tundus talle nõukogude aja kirjandus- ja kultuurielule pühendatud konverentsi korraldamine mõttekas mitmel põhjusel.

«Perioodi uurimisel on ühiskonna vaimuelu seni leidnud poliitilise ajaloo kõrval vähem tähelepanu, kusjuures enim on käsitletud sõjajärgseid aastaid. Kirjandus- ja kultuuriteemade käsitlemine on aga kindlasti vajalik mõistmaks nõukogude ühiskonna toimimist laiemalt: võimu ja vaimu sümbioosis kogu nõukogude aja vältel,» märgib ta.