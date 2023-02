GALERII ⟩ Muhumaa suvitajad jõudsid Tartu publiku ette

Tanel Tatter märkis filmi tutvustades, et ehkki ta oli linateose «Siin me oleme» valmimise hetkel veel oma ema kõhus, kasvas ta seda vaadates üles. «Selle filmini jõudsime tegelikult niimoodi, et olime kõik Juhan Smuuli raamatuga hästi kursis, aga meie kahekümnendates eluaastates tootmisjuht polnud sellest midagi kuulnud. Nii võtsimegi selle ette ja andsime stsenaristile Martin Algusele täiesti vabad käed, kes kirjutas selle täiesti oma filmiks,» sõnas Tatter.

Näitlejanna Maarja Jakobson tõdes, et ka tema on filmi «Siin me oleme» elu jooksul vähemalt korra aastas näinud. «Kuid kui ma püüdsin seda oma 12- ja 14-aastastele lastele näidata, siis nad ei tahtnud seda vaadata. Kaanepilti nähes ütlesid nad, et see on mingi nõme nõukogude asi. Kui Ergo Kullalt tuli jutt, et teeme selle uuesti, siis ma mõtlesin sellele, et võib-olla see tulebki uuesti teha,» meenutas Jakobson.