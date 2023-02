Ülikooli muuseum otsib kunstnikust elupäästjat

«Elupäästja» eesmärk on avada kunsti ja teaduse sümbioosis üks tänapäeva teaduses oluline valdkond – geneetika. Teadusharu on saavutanud rahvusvaheliselt suure tähtsuse, kuna seostub erinevate teadus- ja eluvaldkondadega, nagu näiteks personaalmeditsiin, arheoloogia, vaimne tervis. Eestis on geneetika tuntus ühiskonnas kasvanud tänu Tartu ülikooli Eesti geenivaramule, millega on liitunud 20 protsenti Eesti täisealisest elanikkonnast.