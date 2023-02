Vallavalitsus vallandas kriminaaluurimise all oleva Kuremaa ujula juhi

Esmaspäeval ilmnes, et Jõgeva vallas tegutseva Kuremaa ujula juht Raivo Tralla ning ettevõtja ja endine politseinik Rauno Võsaste on sattunud kriminaaluurimise alla. Kuigi praegu on tegu kuriteokahtlusega, otsustas Jõgeva vallavalitsus Kuremaa ujula juhiga töösuhte lõpetada.