Kultuuripealinn tutvustab Põlvas oma tegevusprogrammi

Kultuurikeskuses avatakse Toomas Kuusingu graafika- ja maalinäitus «Harilikud maailmad». Õuealal pakub silmailu installatsioon, mis tutvustab 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna programmi Lõuna-Eestis. Kohapeal on avatud ühepäevakohvikud ja -baarid.

Pealinna peo ürituse nimi on inspireeritud kirjanik ja semiootik Valdur Mikita mõttest pöörata 2024. aastal Eesti kaart pahupidi, et näha pealinnana Tartut koos Lõuna-Eestiga. Tagurpidi Eesti kaardi idee on saanud Tartu 2024 üheks sümboliks.