Meditsiiniteaduste valdkond esitas rektorikandidaadiks Toomas Asseri

Professor Toomas Asser tänas meditsiiniteaduste valdkonda usalduse eest ning sõnas, et on valmis võtma vastutuse ja kandideerima uuesti rektoriks. «Viis aastat tagasi seatud eesmärgid on tänaseks ellu viidud. Olgu näiteks doktoriõppe reform, uuendatud karjäärimudel või kõrghariduse alarahastamise küsimus, mis on saanud vähemalt ajutise leevenduse.»