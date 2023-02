Elektriteatri filmiprogramm küsib, mis teeb kodust kodu

«Mängufilm elust» on nostalgiline vaade Nõukogude Vilniuse linnakeskkonnale kui lapsepõlvemaastikule, mis kummitab peategelast, kes parasjagu oma isa matust korraldab. Linnakeskkonna mõjust inimese arengule räägib ka «Viha», mis jälgib Pariisi äärelinnas elavat töölisklassi poiste kampa ja nende püüdlust ühiskonnas oma koht leida ning end kehtestada. «Naabrite helid» on lugu ühest Brasiilia rannikulinna piiratud naabruskonnast, kus seni kehtinud reegleid murtakse ja selle tulemusena hakkavad välja immitsema vanad vimmad ja hirmud.

Dokumentaalfilmide valikus on «Ehe asi» ehk uurimus arhitektuurilistest koopiatest, mille puhul on teise maailma otsa loodud kuulsate maamärkide duplikaadid. Tehislinnadest räägib ka «Isemoodi paradiis», mis kujutab USA suurimat pensionäride linna The Villages, kuhu kolivad eakad, et oma viimased päevad lõbutsedes veeta. Beirutis aset leidev «Kash Kash» on portreelugu kohalikest meestest, kelle kirglik hobi on tuvide kasvatamine ja läbi tuvivõistluste korraldamise Beiruti sotsiaalsetest pingetest vabanemine.