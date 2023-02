Luunja vallas juhtunud ränga tööõnnetuse kohta algatati kriminaalmenetlus

Kuna õnnetus juhtus tööl ja naine sai raskeid tervisekahjustusi, siis alustab politsei asjaolude kontrollimiseks kriminaalmenetlust. «Uurimise eesmärk on teha kindlaks, kas tööõnnetuseni võis viia kellegi tegevus või tegevusetus ja kas kõik ohutusnõuded olid nii ettevõtte kui ka inimeste poolt täidetud,» teatas Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Laura Jõgisoo. «Seejärel on võimalik otsustada, kas kellelegi on alust teha karistusõiguslik etteheide tööohutusnõuete rikkumises.»