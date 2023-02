Bioloog Jürgen Karvak võttis kahva kaasa, et uurida, kuidas on lood Jaamamõisa oja elustikuga vahetult enne torusse suubumist jäätmejaama juures. Praegu on oja piisavalt kitsas, et hüpates ühelt kaldalt teisele liikuda.

Foto: Sille Annuk