Liitlased tutvustasid noortele piloodiametit

Briti õhuvägede seersant Cameron, kes on Eestis teeninud kaks kuud, rääkis, et selliste ürituste tähtsus peitub kohalike teavitamises. «Elanikud ju ikka näevad, et lendame kopterite ja lennukitega ning tähtis on kogukonnale näidata, kes me oleme ja millega Eestis tegeleme,» sõnas Cameron. Seersandi sõnul ei ole Ukraina sõda sõdurite Eestis missioonil viibimist kuidagi muutnud, õhuvägede treeningud on nii ehk naa pidevalt intensiivsed. VEIKI OJAPERV