Margus Kohava: Miks ma pole rahul uue arengukavaga

On ju ilmselge, et näiteks vähemuspakkumise alusel eelistatav terase ja betooni eeliskasutamine viib meid kliimaeesmärkide täitmisest aina kaugemale. Kus on riiklik arengukava, mis aitaks keskkonnavaenulikumat toorainet asendada keskkonnasäästlikuma ja kodumaisega, mis ühtlasi looks Eestisse ka töökohti ja lisaks riigi kaukasse maksutulu?

Et valdav osa Eesti metsadest on majandusmetsad, peaks kogu kava keskenduma just metsade majandamisele. Kindlasti ei tohi sealjuures unustada ka metsade ühtegi teist rolli ja kõik tegevused metsas peaksid olema tasakaalukad ja kooskõlas Eesti riiklike huvidega. Just metsi targalt majandades on meil võimalus tagada nende hea tervis tulevikus ning parendada puidu kvaliteeti. See tähendab omakorda ka metsade paremat süsinikusidumist ning kliimaeesmärkidele jõudmist jätkusuutlikult.