Karmen Bruus seni avaldamata usutluses: ta kindlasti ei ahista mind, see on laim ja vale

«Levib kuuldus, et Mehis Viru ahistab oma trennitüdrukuid ja samuti pole ka kergejõustiklase Karmen Bruusi teekond nii roosiline kui meedias kajastatakse. Mis te arvate sellest väitest?» küsis Olesk. «Ei, Mehis kindlasti ei ahista mind. See on päris kindel. See on küll laim ja vale,» vastas Bruus lühidalt, ent resoluutselt.