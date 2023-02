Mehis Viru juhtumi uurimine sai alguse tema ebasobivast käitumisest Karmen Bruusiga

2022. aasta augustis laekus Eesti kergejõustikuliidule (EKJL) neli kirjalikku avaldust neljalt osaliselt, neis juhiti tähelepanu Mehis Viru ebaeetilisele ja tema treenitava alaealise sportlase väärkohtlemisele viitavale käitumisele, mis on treenerile sobimatu.

EKJLi pressikonverentsil osalesid Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi ja distsiplinaarkomisjoni liige Margus Mugu ning Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (EADSE) juhtivuurija Remo Perli.

Teigamägi avaldas, et juhtum sai alguse Viru ja Bruusi suhete põhjal.

«See puudutab Bruusi sedavõrd, et avaldused olid tehtud tema ja treeneri vaheliste suhete pinnalt, nende avalduste tegijate arvates, aga menetlus laienes ja edaspidi käsitleti perioodi 2005–2022, peamised otsused tehti menetluse baasil,» selgitas Teigamägi.

Mugu tunnistas, et avaldusi tuli peale Läti treeneri ka teistelt.

«Selle kohta tegi kirjaliku avalduse Läti esinduse juht, oli ka teisi, Eesti treenerid tegid ka, aga tema tegi avalduse selle põhjal, et Eesti ja Läti delegatsioon elasid Calis ühes hotellis ning Läti treeneritele paistis Viru ja Bruusi omavaheline käitumine kummaline,» sõnas Mugu. «Läti treeneri avaldusest veel niipalju, et ta sõnas, et talle kui kahe tütre vanemale tundus Viru käitumine ebasobilik.»

Perli sõnul Viru endal süüd ei näinud.

«Tema seisukohad on ühesed: pole midagi valesti teinud. Tema seisukohad on kohati tülgastavad: selline tunne, et tahetakse ära teha, mingi isiklik vaen. Kirjalikud ütlused andis ta advokaadi vahendusel, kus kirjeldas Cali reisi ja põhjendas oma käitumist sportlase turvamisega,» kirjeldas Perli.