Riigikogu liige ja emeriit­professor Aadu Must kodu­uksel. «Ka professorid parlamendi liikmena on esimese aasta õpipoisid,» tõdeb ta.

Riigikogu veteran Aadu Must (71) leidis, et Keskerakonnale on eelolevad valimised rasked. Osalt on see tingitud tühjavõitu parteikassast, aga osalt ka sellest, et Keskerakonnale nuheldakse patud kätt mõnest konkurendist karmimini.