ERMi külastajaid võtab vastu hiigelsuur sõjateemaline maal

Küllap on vähesed Eesti Rahva Muuseumi külastajad oma elus näinud nii suurt maali, mis neid ootab ees veebruarist poole aprillini selles hoones. Nimelt on A-fuajees Jakob Hurda saali sissepääsude vahel seinal teos, millel kõrgust 350 ja laiust 775 sentimeetrit. Et nii suurt pilti oleks võimalik kohale tuua ja seinale panna, on kunstnik Olga Tobreluts selle maalinud kümnele lõuendile. Kõrvuti moodustavad need võimsa terviku.