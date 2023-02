Loomakaitsjad ja ametnikud räägivad koerte päästmisest erinevat juttu

Möödunud nädala lõpus teatas põllumajandus- ja toiduamet (PTA), et võõrandas Jõgevamaal omanikult 46 koera, keda omanik oli küll armastanud, kuid sellest hoolimata oli loomapidamine käest läinud. Loomakaitsjad lükkavad ameti esitatud sündmuste versiooni ümber ning väidavad, et töövõidu asemel on tegemist ametnike prohmakaga.