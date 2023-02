Tartu parkimisautomaatidega jääb tegelema sama firma

Käesoleva aasta 1. septembrist 31. augustini 2028 kehtiva lepingu kogumaksumus on 660 852 eurot. Töövõtja kohustub selle kohaselt parkimisautomaate nii rentima, paigaldama kui ka hooldama. Lepinguperioodi jooksul on Tartu linnal õigus nõuda parkimisautomaatide juurdepaigaldamist riigihankel pakutud ühikhinna alusel.

Asematic, kes tegeleb ka praegu Tartu parkimisautomaatidega, on lubanud tänavatele tuua uue põlvkonna Strada seadmed. Need on roostevaba teraskorpusega, vandaalikindlad, varustatud seitsmetollise LCD-ekraaniga ning kaardi- ja mündimakse võimalusega.