GALERII ⟩ Millised on täispikkuses toimuva maratoni rajaolud tegelikult?

Korraldajatele on seni kõige rohkem muret valmistanud täispika raja viimane lõik Hellenurmest Elvasse. Seal on lumekiht kõige õhem.

«Tegelikult on ka selle lõpuosast üheksa kilomeetrit täitsa heas seisus. Kehvem seis on umbes ühel kilomeetril, aga ka seal on võimalik suuskadega teed leida,» lausus maratoni peakorraldaja Indrek Kelk. «Otsustasime, et pole õige ohverdada 15 kilomeetrit head suusarada mõnesaja meetri pärast. Kasutame maksimaalselt ära, mis meil on.»

Seda, et rada on hea, kinnitas ka täna lõuna ajal Palu toitlustuspunkti juures suusatrenni teinud tervisesportlane.

Erinevad olud

Tartu maratoni rajameistri Assar Küti sõnul murekohti peale Palu-Elva lõigu pole.

«Elvas seitsmendal kilomeetril mõned kurvid on kehvemad, aga muidu on ilmateade hetkel positiivne ja lumelisa aitab need tühjemad kohad ka ilusamaks muuta,» rääkis Kütt.

Praegune ilmateade lubab nädalavahetuseks 10-15 cm lund. Seega on lisaks kõigile teistele korraldajatele tihedad päevad ootamas ees ka rajameistrit.

«Kui lumi tuleb, siis peab tund-pool enne maratoni starti rajamasinaga välja minema ja kogu trassi läbi sõitma,» kirjeldas Kütt.

Kuigi Elva ja Otepää asuvad teineteisest vaid veidi üle 20 kilomeetri kaugusel, on lumeolud neis paikades väga erinevad. Miks see nii on, ei osanud täpselt öelda isegi alates aastast 1994. ametlikult rajameistrina töötanud Kütt.

«Ega mina ka täpselt ei tea. Vaadake Haanja poole, kui palju lund seal on. Eks kõrgustikel on see kiht paksem. See on alati nii olnud,» ütles Kütt.

Viimase nädala jooksul valitsenud plusskraadid korraldajatele eriti muret ei valmistanud, sest seljataga on aastatepikkune kogemus.