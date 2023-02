Botaanikaaed kutsub kaema kauneid õisi

Ülle Järve on kunstnik, kuid ka suur toataimede lemb, kelle elus veel hiljuti kippus tubane lilleaed mängima suurt rolli – kõik 560 taime vajasid erilist tähelepanu. Tema kollektsiooni kuulus uhke sukulentide pere ja palju teisi taimi. Kunstniku lillearmastus on suur, aga just Türi tulbipäevad inspireerisid teda lõuendile kandma lillemotiive.

Pandeemia tõttu jäi tookord näitus üles seadmata, aga tänasest, 14. veebruarist on võimalik botaanikaias näha maale, millelt võib leida tulpe, mõne pojengi, maguna, karukella ja helgetes toonides artišoki.

«Maalin lilli kevaditi, kui tunnen, et vajan uut ja värsket energiat. Mitmetel mu piltidel on kujutatud papagoitulpe ja nendega on ka oma avastamise lugu,» rääkis Järve. «Kunagi, umbes kümme või veidi rohkem aastaid tagasi armusin nende lillede ebatäiuslikesse õitesse. See tundus nii loominguliselt põnev, sest iga õis oli kordumatu. Töötasin sel ajal lillepoes ja õite pildid sibulapakkide etikettidel tundusid nii võrratud, et kohe pidin neid ka endale aeda ostma. Paraku ei olnud kevadel sugugi mind ootamas selline õitemeri, mida olin sellistest kogustest sibulatest oodanud. Õitsesid vaid mõned taimed ja sordiehtsust sai ka vaid vähestel tuvastada. Selline ebaõnn tegi nõutuks, olin ennast ikka rohenäpuks pidanud. Minu vanaema ja tädi elatusid taimekasvatusest. Olin seda kõike ju näinud, et kuidas ja mis.»

Ülle Järve on andekas kunstnik, kes töötas 30 aastat tagasi tarbegraafikuna galeriis Vaal. «Pärast keskkooli sattusin sinna tööle, tuntuim töö sellest ajast on Raadio Kuku firma sümbolid, see sai tehtud nüüdseks üle 30 aasta tagasi,» meenutas kunstnik.

Samuti on ta illustreerinud mitmeid raamatuid ja õppematerjale, täiendanud end Eesti kunstiakadeemias. Ta on koostööd teinud Kaari Sillamaa laste muusikaliteatriga, kus täitis rekvisiitori, kostümeerija ja kunstniku rolle. Aastaid juhtis Ülle Järve Türi majandusgümnaasiumi laste käelise tegevuse ringi.