Vanemuise teatris esietendub lastemuusikal «Sipsik»

Lastemuusikalis «Sipsik» kuuleb nii tuttavaid laule animafilmist kui ka Ewert Sundja uusloomingut, mis on noodikirja saanud just Vanemuise muusikali jaoks. Kaasheliloojaks ja orkestratsioonide loojaks on Tauno Aints.

Sipsiku rollis on laval Kaarel Targo, Anu rollis Saara Pius. Marti kehastab eri etendustes kas Ott Raidmets või Kaarel Pogga. Isana on laval Veikko Täär ja emana Karin Tammaru. Vanaema rollis on Merle Jalakas. Laval on ka Rasmus Kull, Simo Breede, Laura Niils ja teised. Muusikalist võimsust lisavad Vanemuise ooperikoor, sümfooniaorkester ja bänd.